محمد بن راشد يتلقى تهاني منصور بن زايد وخالد بن محمد بمناسبة أفراح آل مكتوم

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني والتبريكات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.. بمناسبة زفاف مانع نجل الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم السبت في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد، وكبار المسؤولين في الدولة.

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