الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار شرقاً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:34، والمد الثاني عند الساعة 06:44، والجزر الأول عند الساعة 13:07، والجزر الثاني عند الساعة 01:26، ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53، والمد الثاني عند الساعة 05:17، والجزر الأول عند الساعة 09:16، والجزر الثاني عند الساعة 23:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى / الحرارة الصغرى / الحرارة العظمى / المدينة

70 15 30 42 أبوظبي

75 20 29 40 دبي

70 20 29 41 الشارقة

75 25 30 40 عجمان

75 20 28 42 أم القيوين

70 20 26 42 رأس الخيمة

55 15 31 41 الفجيرة

40 15 29 43 العـين

55 15 29 43 ليوا

65 25 30 39 الرويس

60 20 29 40 السلع

70 20 29 38 دلـمـا

75 25 30 39 طنب الكبرى

75 25 30 39 طنب الصغرى

75 25 29 39 أبو موسى.

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