تحذير من شراء ماركات التجميل العالمية من منصات التواصل

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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حذر الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية من مستحضرات التجميل التي يتم شراؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها يحمل أسماء ماركات عالمية مشهورة حيث تسبب حساسية شديدة للجلد، حسب إفادة بعض المواطنات والوافدات اللاتي يترددن بكثرة هذه الأيام على عيادات الأمراض الجلدية بنفس الأعراض.

وقال الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية بدبي إنه يشاهد يوميا حالات لمواطنات ووافدات من مختلف الاعمار والجنسيات في عيادته يعانين من حساسية مفرطة بسبب استخدامهن لمساحيق تجميل اشترينها من مواقع التواصل الاجتماعي بعضها يحمل اسم ماركة عالمية مشهورة تباع في الدولة دون أن تسبب نفس الأعراض.

وقال تواصلت مع الشركة المصنعة وكان الرد ان هذه المنتجات بالفعل أصلية ولكن تم بيعها للشركات العالمية عبر مزادات عالمية نظرا لقرب انتهاء موعد صلاحيتها وهذه الشركات تقوم ببيعها لتجار التجزئة من مختلف دول العالم وبدأ الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار زهيدة جدا تقل بـ 70% عن سعرها الحقيقي لجذب المستهلكات خاصة كونها ماركة عالمية معروفة.

وأوضح أن عدم الالتزام بظروف التخزين والتوصيل ناهيك عن قرب انتهاء صلاحيتها من الشركة عند بيعها يمكن أن يؤدي لمثل هذه الأعراض وبالتالي نحذر من شراء الأدوية والفيتامينات ومستحضرات التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها تختص بصحة الإنسان.

وشدد الدكتور خالد النعيمي على ضرورة عدم شراء مستحضرات التجميل التي تباع عبر منصات التواصل الاجتماعي وشرائها فقط من الصيدليات المرخصة في الدولة لتجنب أعراض الحساسية التي نقوم بتحويل بعض منها لمستشفيات الدولة .

وأضاف الدكتور خالد النعيمي ان الأمراض التي تفرزها مواد التجميل أو الكريمات يمكن أن تظهر على المدى القصير، كما يمكن أن تبقى مترسبة في الجسم ثم تتجلى للعيان على المدى الطويل مثل ظهور البقع السوداء والظهور المبكر للتجاعيد كما تفرز أيضاً البقع البيضاء أو ما يعرف بالبرص، لأن تركيباتها تتداخل بسبب عدم مراعاة ظروف التخزين كونها تحتوي على مواد مضرة بالجسم.

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