رئيس كازاخستان يمنح سرور بن محمد «وسام الصداقة من الدرجة الأولى»

المصدر: أستانا - وام

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منح قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسام الصداقة من الدرجة الأولى، تكريماً وتقديراً لجهود سموه في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وإسهامات سموه في الأعمال الخيرية والإنسانية لدعم المجتمعات المحلية في العديد من المناطق الكازاخستانية منذ سنوات طويلة.

وقال قاسم جومارت توكاييف لدى استقباله سمو الشيخ سرور أمس: أتذكر بارتياح كبير الزيارة الرسمية التي قمت بها في بداية العام الحالي إلى دولة الإمارات والمحادثات المثمرة والاتفاقات التي تم التوصل إليها التي ستخدم بالطبع مصلحة البلدين والشعبين، مؤكداً أن دولة الإمارات بالنسبة لكازاخستان الشريك الاستراتيجي الموثوق به في العالم الإسلامي، والبلد الشقيق الذي يؤيدنا منذ السنوات الأولى من الاستقلال ويقدر شعبنا دائماً ولذا نعد إسهام دولة الإمارات في تنمية بلدنا دليلاً واضحاً على الصداقة والتعاون الوثيق.

وعبر عن امتنانه للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحمل سموه تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وبدوره شكر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيس كازاخستان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيراً إلى أن الشراكة الكازاخستانية الإماراتية شهدت هذا العام زخماً جديداً.

وقال سموه إن زيارة رئيس كازاخستان إلى دولة الإمارات بداية هذا العام أعطت العلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين زخماً وأضاف إن تاريخ العلاقات ببلدكم عميق جداً واليوم يجرى تعزيز تعاوننا في مجالات عديدة وعبر سموه عن امتنانه لرئيس كازاخستان وحكومتها لتهيئة أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ مشروعاتنا الاستثمارية المشتركة.

وفي هذا الصدد نوه رئيس كازاخستان من جانبه بإمكانات وقدرات الشركات الإماراتية على المشاركة النشطة في المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والطاقة والبتروكيماويات والتعدين والبناء والنقل واللوجستية والمالية والسياحة.

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