جلسة محاكمة تدريبية لطلاب كلية القانون بجامعة السوربون- أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، جلسة محاكمة صورية لطلاب كلية القانون في جامعة السوربون- أبوظبي.

وذلك بهدف إثراء معارفهم القانونية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، من خلال ربط المناهج الدراسية بالتطبيق العملي الميداني، ما يسهم في إكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة مختلف المهام القانونية المرتبطة بمجالات عملهم المستقبلية.

ويأتي عقد المحاكمات الصورية في محاكم أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التعليم والتدريب الأكاديمي، وتطوير معارف متعمقة للدارسين والمتخصصين في المجال القانوني، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز المشاركة المجتمعية لدائرة القضاء مع المؤسسات المعنية لضمان تحقيق التميز والريادة.

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