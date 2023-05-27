«كهرباء دبي» تعزز التنمية المستدامة في «شباب الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي طلبات التسجيل في الدفعة الثالثة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، الهادف إلى تعزيز مساهمة الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير معارف وخبرات قادة الطاقة الشباب في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وريادة الأعمال، وتحفيز مشاركتهم في تسريع عجلة العمل المناخي. ويستمر قبول طلبات التسجيل حتى 3 يوليو المقبل.

ويشتمل البرنامج على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية والجلسات التعليمية المتخصصة والزيارات الميدانية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين، من العديد من الجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية. وشهد البرنامج على مدار الدفعتين السابقتين تخريج 50 منتسباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف جامعات دولة الإمارات، ممن قدّموا مشاريع مبتكرة خلال البرنامج في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تضع تمكين الشباب ضمن أولوياتها، ولا ندخر جهداً لدعم الشباب على كافة المستويات والاستجابة لتطلعاتهم إلى اكتساب مهارات جديدة.

، وإمدادهم بالمعلومات والمعارف والعلوم والتقنيات اللازمة لاستثمار طاقاتهم وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم من ابتكارات ومقترحات وتصورات يمكن تحويلها إلى حلول مستدامة، تسهم في بناء عالم أفضل».

منصة

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يسعدنا اهتمام الشباب وتفاعلهم مع برامج مركز الابتكار التي تهدف إلى تمكين الشباب في مجال استشراف وصناعة المستقبل المستدام، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية. ويؤكد إقبال الشباب على برنامج «شباب الطاقة النظيفة» مكانة المركز بوصفه منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة وشريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم».

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