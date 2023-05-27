تصفيات مسابقة راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاق التصفيات المبدئية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السادسة عشرة 1444هـ /‏2023، اليوم، بمقر الجائزة بمنطقة الممزر لجميع الفئات الخمس للمسابقة.

وأشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إلى أن هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة لجميع فئات المسابقة، إذ وصل عدد الذين ترشحوا للمشاركة في المسابقة من جميع الفئات نحو 700 مشارك من خلال أفرعها الخمسة، وهي فرع براعم القرآن، وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة سنة.

وفرع فتيان القرآن، الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، وفرع شباب القرآن، وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وفرع أئمة المساجد والوعاظ والخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات، وفرع فئة الأذان، وتم إصدار قرار بتشكيل لجان تحكيم مختصة من عدد من أصحاب الفضيلة للإشراف على هذه التصفيات المبدئية.

أعضاء اللجنة

وضمت لجنة تحكيم فئة الفتيان في عضويتها كلاً من فضيلة الشيخ سيد عمار عبدالفتاح، وفضيلة الشيخ كليف رشيد، بينما ضمت لجنة تحكيم فئة الأذان فضيلة الشيخ عبدالعزيز محمد أبوالغيط، وفضيلة الشيخ طاهر سعيد الأسيوطي، ولجنة فئة البراعم ضمت فضيلة الشيخ حسام الدين مغازي موسى حنطور، وفضيلة الشيخ أحمد مجد أبوالسعود.

وضمت لجنة فئة الشباب فضيلة الشيخ محمد يوسف صلاح، وفضيلة الشيخ بهاء الدين عبدالفتاح نافع، وضمت لجنة تحكيم فئة الأئمة كلاً من الشيخ محمود بدير إبراهيم الغندور، وفضيلة الشيخ محمد حسين الأهدل.

وعن موعد انطلاق التصفيات النهائية أضاف بوملحه أن المسابقة النهائية ستنطلق بدءاً بفئة براعم القرآن في 3 يونيو المقبل، يليها مباشرة في 4 يونيو تصفيات فئة فتيان القرآن، بينما يشهد يوم 5 يونيو تصفيات فئة شباب القرآن، ويوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو تصفيات فئة أئمة المساجد، بينما تقام في 7 يونيو التصفيات الخاصة بفئة الأذان والإقامة.

بينما سيقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بمنطقة الممزر 14 يونيو. وأضاف بوملحه أنه جرى تشكيل لجنة تحكيم خاصة للتصفيات النهائية برئاسة المهندس أسامة هاشم الصافي، وعضوية فضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين الحوسني، وفضيلة الشيخ سلطان عبدالله المرزوقي.

شكر وتقدير

وبهذه المناسبة تقدم بوملحه بشكره وتقديره للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى به هذه المسابقة من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته المسابقة وحجم المشاركة فيها والمستويات المتميزة.

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