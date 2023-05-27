7 مناقصات تطرحها «البنية التحتية» يونيو المقبل

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال يونيو المقبل 7 مناقصات للعديد من المشروعات، تشمل أعمال صيانة مبانٍ حكومية تم تحديد 14 يونيو موعداً لفتح مظاريفها، فضلاً عن مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شارع كورنيش الشاطئ في إمارة أم القيوين، الذي تم تحديد 15 يونيو موعداً لفتح مظاريفه، وستطرح الوزارة هذه المناقصات إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae

وتتضمن المشروعات أعمال الصيانة السنوية للمباني الحكومية في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة «المجموعة الأولى»، إضافة إلى مشروع لصيانة وإضافة دار القضاء بعجمان بمنطقة الجرف «المرحلة الثانية»، فضلاً عن مناقصة لتقديم خدمات استشارية هندسية «دراسة وتصميم»، لإنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا الفجيرة.

وشملت أعمال الصيانة السنوية للمباني الحكومية بإمارتي الشارقة وعجمان «المجموعة الخامسة»، إضافة إلى صيانة مبنى المجلس الوطني الاتحادي بمنطقة البطين في أبوظبي، فيما اشترطت الوزارة على مقدم طلب الاشتراك أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة نشاط المقاولات في إمارة أبوظبي، وقد تحدد موعد فتح المظاريف لهذه المشروعات 14 يونيو.

رفع كفاءة

واحتوت المناقصات المطروحة على مشروع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة شارع كورنيش الشاطئ في إمارة أم القيوين من شارع الملك فيصل، دوار المصلى إلى البلاد القديمة، ازدواجية شارعي الثاني من ديسمبر والشيخ محمد بن راشد، حيث تتضمن أعمال المشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية في مناطق مختلفة من الإمارة، عبر توفير مواقف مائلة وموازية، وتوفير شبكة لإنارة الطرق.

فضلاً عن خمسة دوارات خطوط دائرية جديدة، وصولاً إلى توفير مداخل للمباني المنشأة والمباني قيد الإنشاء ومداخل متقاطعة، وبناء مرافق الصرف على جانبي الطريق، فيما حددت الوزارة موعد فتح مظاريف هذا المشروع 15 يونيو ، إضافة إلى إنشاء وإنجاز القيادة العامة لشرطة عجمان «إحلال»، بمنطقة الجرف الصناعية 3، حيث تحدد موعد فتح مظاريف هذا المشروع 21 يونيو.

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