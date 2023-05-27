«دبي الخيرية» تستعد لبناء 196 مسجداً في 10 دول

المصدر: دبي - رامي عايش

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تلقت جمعية دبي الخيرية تبرعات بإجمالي 7 ملايين و 800 ألف درهم لبناء 196 مسجداً في عشر دول أفريقية وآسيوية.

وبيّن التقرير الخاص بنتائج إيرادات المشاريع الخارجية للجمعية خلال الحملة الرمضانية الماضية «يدوم الخير»، أن التبرعات الموجهة لبناء وعمارة المساجد في المناطق التي تفتقر إلى بيوت الله في بعض الدول الآسيوية والأفريقية شكلت 50 % من إجمالي إيرادات المشاريع الخيرية والتنموية الأخرى في الخارج، البالغ إجمالي إيراداتها 15مليون درهم.

وشملت الدول المستفيدة من هذه المشاريع كلاً من الصومال، النيجر، الهند، إندونيسيا، أوغندا، بوركينافاسو، غانا، مصر، ملاوي، موريتانيا، مالي، قيرغيزستان وغينيا كوناكري.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن بناء وصيانة ورعاية المساجد في الخارج، من أكثر المشاريع التي يقبل عليها أهل الخير والعطاء، وتحديداً في رمضان، لما لهذا العمل من أجر عظيم، ونظراً لأهمية ومكانة المسجد الدينية والمجتمعية والثقافية.

وأضاف:بناء المساجد من المشاريع الخيرية الأصيلة والممتدة لجمعية دبي الخيرية الحريصة على إعمار بيوت الله وهي من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية، ترجمة فعلية لسياسة الدولة ورؤية القيادة الرشيدة بتوفير مظلة شاملة لرعاية «بيوت الله» في المناطق التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع.

وأوضح السويدي أن دبي الخيرية تلقت كذلك خلال الحملة الرمضانية، تبرعات لبناء 3 دور أيتام بـ 440 ألف درهم، و 6 مستوصفات بـ 464 ألف درهم و13 مركز تحفيظ قرآن، بـ 334 ألف درهم و 422 مشروع رعاية صحية بـ 276 ألف درهم.

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