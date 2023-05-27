«دوكاب» تنظم برنامجاً صيفياً لدعم الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مجموعة «دوكاب»؛ أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، بدءاً من بعد غدٍ، برنامجها الصيفي السنوي للتدريب، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية من الطلبة البالغين 18 عاماً فما فوق بالخبرات العملية في العديد من المجالات، لتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية، ورفع تنافسيتهم في سوق العمل.

وتوفر «دوكاب» للمشتركين في برنامجها الصيفي بإمارتي دبي وأبوظبي فرصاً للتدريب العملي لمدة شهر أو شهرين في اختصاصات متعددة، منها الموارد البشرية وتقنية المعلومات والاتصال المؤسسي والمبيعات والمحاسبة والقانون والعلاقات الحكومية ومراقبة الامتثال والتوريد والتخطيط المركزي ومواقع التصنيع والإشراف على الصحة والسلامة، إلى جانب عدد من الوظائف الفنية.

من جانبها، قالت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دوكاب: «يؤكد هذا البرنامج التزام دوكاب بتمكين الموارد البشرية الوطنية وقدرتها التنافسية بما يتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة وخطط الدولة في الانتقال إلى اقتصاد معرفي وإطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، كما تعد دوكاب نفسها شريكاً حقيقياً في توفير الفرص للشباب الإماراتي لاكتساب الخبرات العملية ورفع تنافسيتهم المهنية في سوق العمل، وهو ما تعتبره المجموعة جزءاً من جهودها في الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام».

وتدعو «دوكاب» الكفاءات الوطنية بالدولة للاستفادة من البرنامج والالتحاق به، واغتنام ما يقدمه من إرشاد مهني وخبرات عملية شاملة تمكنهم من المشاركة والتأثير في قطاع الصناعة في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

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