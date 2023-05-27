جناح مكتبة محمد بن راشد .. روائع تاريخية وآفاق مستقبلية

المصدر: أبوظبي - وام

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يوفر معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، بما يتضمنه من مخطوطات وكتب ووثائق نادرة تعود إلى حقب تاريخية من قرون مضت، إطلالة ثرية لجميع الزوار على العديد من الكنوز المعرفية، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وزيادة الشغف بالقراءة.

ويتيح المعرض لزواره، لا سيما الأجيال الناشئة، رحلة مليئة بالشغف إلى المستقبل، محورها الاستدامة، خاصة مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وفي جناح مكتبة محمد بن راشد بالمعرض، يطالع الزائر عن كثب مجموعة من المقتنيات النادرة، ومنها كتاب ألف ليلة وليلة 1839-1842، وترجمة لاتينية نادرة ومزينة بالرسوم لـ«القانون في الطب 1562» لابن سينا.

وفي رحلة إلى المستقبل، يوفرها جناح وزارة التربية والتعليم بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، يخوض الزوار تجربة تفاعلية شيقة بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة و«الميتافيرس» تتضمن أربع مراحل.

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