ابتسام الطنيجي: «ركن الاستدامة» يضيء على التحديات المناخية وسبل مواجهتها

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكدت د. ابتسام الطنيجي، مدير قطاع خدمة المجتمع في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يعكس ما وصلت إليه المؤسسات الحكومية والخاصة من نجاحات نوعية، بجانب البرامج والفعاليات والأنشطة، التي تركز على مواجهة التحديات الحالية ومحاكاتها والبحث عن الحلول الفعالة لها، وهو ما يجسده «ركن الاستدامة»، الركن الكبير في المعرض، الذي يتسع لكافة الابتكارات ولا يقتصر على عرض المؤلفات والإصدارات الورقية.

وقالت ابتسام الطنيجي لـ «البيان» استحدثنا في مركز الإمارات في مشاركتنا بدورة المعرض الحالية «ركن الاستدامة»، استعداداً لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف cop28، وهو عبارة عن شجرة تعرض أبرز التحديات المناخية وأيضاً الحلول المبتكرة المعتمدة دولياً في المجال، وتوجد في ركن «الملخصات الصوتية» بحيث يتم إثراء المعرفة في دقائق، مواكبة منا للتغيرات الدولية وإثراء للمعرفة في الحقل، في دقائق قليلة، عن طريق العرض الصوتي.

وأشارت إلى أن الشجرة في «ركن الاستدامة» تعكس أضواء تدل على التحديات المناخية، ففي حال إنارتها باللون البني فإنها تشير إلى تحديات مناخية، وهي تشمل 7 شاشات معنية بتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حلول مبتكرة بأسلوب سهل وسلس، وتخاطب أفراد المجتمع وأيضاً المؤسسات والجهات كافة لضرورة تبني المبادرات المجدية النوعية في الخصوص، بالإضافة إلى فيديوهات تستعرض مشاكل مهمة في دول أخرى مثل «الجفاف»، وماهيات الحلول للسيطرة على هذه التحديات.

وأوضحت مدير قطاع خدمة المجتمع في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن المشاركة في النسخة الحالية لمركز الإمارات تختلف تماماً عن السنوات الماضية من حيث البرامج والفعاليات، فقد روعي فيها تجسيد وتوظيف التجربة التفاعلية لإثراء المعرفة في المجتمع بطريقة سهلة وممتعة، وأيضاً في زمن محدود، خاصة مع موضوع مهم مثل «الاستدامة».

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