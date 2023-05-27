استعراض مؤشرات ريادة شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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افتتح اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي ملتقى القيادة الأول لعام 2023 بعنوان الاستدامة (اليوم للغد)، في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

استعرض الملتقى أهم إنجازات شرطة أبوظبي خلال العام الجاري ومشروعاتها وتطلعاتها الحالية والمستقبلية لتحقيق الريادة في استدامة الأمن والأمان.

حضر افتتاح الملتقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات ونوابهم ومديرو المديريات والإدارات وعدد من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي إن شرطة أبوظبي تطبق رؤية عصرية للمستقبل من خلال دعم التوجه المستقبلي للاستدامة في الإمارات واستشراف المستقبل عملاً بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نھيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة.

مؤكداً مواصلة الجهود الاستباقية وباحترافية عالية لتعزيز الأمن والأمان باتباع أحدث التقنيات الحديثة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتضمن الملتقى عرضاً حول جهود شرطة أبوظبي في الاستدامة ضمن رؤيتها الاستراتيجية: (أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان) إشارة إلى احتفاظ إمارة أبوظبي بمكانتها الريادية بكونها «المدينة الأكثر أمناً في العالم» وخفض معدلات الجرائم ومواصلة تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان وخفض معدلات الجرائم وتعزيز أمن الطرق.

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