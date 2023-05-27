عبدالله الرميثي يباشر عمله في الأمم المتحدة للتنسيق بشأن «كوب28»

المصدر: دبي - البيان

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باشر عبدالله الرميثي، زميل برنامج خبراء الإمارات والمستشار في مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، عمله كمسؤول اتصال للدولة، نيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة بون الألمانية، وذلك لضمان التنسيق بين فريق رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «كوب 28» وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لعمل عبدالله الرميثي في بناء علاقة متينة بين فريق رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف ونظرائهم في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقال الرميثي: «خلال الأشهر المقبلة، سأعمل مع الزملاء في الأمم المتحدة لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي التطلعات التي نصبو إليها بخصوص مؤتمر كوب 28».

وأضاف قائلاً: «إن المهارات والمعرفة التي راكمتها من خلال عملي في هيئة البيئة في أبوظبي، وتخرجي في برنامج خبراء الإمارات، وكذلك عملي في فريق كوب 28، جميعها أسهمت في وصولي إلى هنا، وأتطلع اليوم لتقديم نتائج ممتازة في خدمة وطني».

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