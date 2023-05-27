ميرة السويدي تشارك باجتماع دولي حول مؤتمر «كوب28»

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع الافتراضي للاتحاد لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة المجلس الوطني للمؤتمر البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «كوب28».

وأكدت السويدي أن الإمارات ستعمل على أن يكون المؤتمر محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي، وسيشهد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وستعمل الدولة على أن يكون المؤتمر محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي، حيث سيتم التركيز على تسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو، وتحويل آثار هذه الظاهرة السلبية إلى فرص تنموية تعزز الاستدامة.

وقالت السويدي: «إنه انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ، فإننا في المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع رئاسة المؤتمر والاتحاد البرلماني الدولي، سنحرص على إشراك جميع البرلمانيين للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادراتنا ومخرجات مؤتمرنا مع المؤتمر الرئيس، وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية».

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