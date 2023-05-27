صقر غباش يستعرض جهود الإمارات في تعزيز العمل المناخي

المصدر: سانت بطرسبرغ - وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات تبني على سجلها الحافل بالابتكار في مجال المناخ، وأنها استفادت من مزاياها الطبيعية والتكنولوجية كمركز للطاقة لإنشاء نظام بيئي للحلول المناخية.

وقال معاليه إن الإمارات استثمرت حتى الآن 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وتعهدت باستثمار أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل.

وأشار معاليه خلال مشاركته أمس، كضيف شرف في الدورة العاشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، إلى أن الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد، والأولى في المنطقة التي تعلن عن مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال معاليه: لقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، الذي سيكون الأول بعد اتفاق باريس لإجراء تقييم عالمي للتقدم الذي تم إحرازه لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وأوضح أن استضافة دولة الإمارات لـ«كوب28» في مدينة إكسبو دبي نوفمبرالمقبل، تهدف إلى تحويل وتسريع العمل المناخي بشكل عاجل للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وسيتبنى «كوب28» تعزيز أصوات المجتمعات الأكثر احتياجاً والممثلة بشكل أقل، ويدعم التغييرات للنهوض بالاقتصاد، وسيسلط الضوء على التقدم المحرز وكيفية البناء عليه.

وأكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى العمل المناخي على أنه فرصة، ولقد استندت إلى طموحها حول التقدم المناخي للمضي قدماً وتنويع اقتصادها، وخلق المعرفة والمهارات والوظائف للشباب، مع المساهمة بوضع حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر علينا جميعاً.

من جهة أخرى، التقى معالي صقر غباش والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية حالياً، ألكسندر بيلسكس رئيس المجلس التشريعي لمدينة سانت بطرسبرغ، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وجهود البلدين الصديقين لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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