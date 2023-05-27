المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي تستضيف أول نسخة من «بولسي هاك»

المصدر: أبوظبي - وام

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استضافت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي وتعمل بصفتها مركز فكر ومسرعات مستقلة ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدولة، أول نسخة من جلسات «بولسي هاك»، الذي يهدف إلى توفير بيئة ملائمة للتنقل الكهربائي في الدولة.

وأُقيم الحدث بالتعاون مع شركة «Peec Mobility»، الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتدعم انتقال المركبات من استخدام الوقود إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وهو الحدث الأول من بين سلسلة من الفعاليات التي تخطط لاستضافتها «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي».

وشهد «بولسي هاك» حضور نخبة من الأطراف المعنية الرئيسية والشخصيات البارزة في القطاع، بما في ذلك ممثلون عن القطاع العام، من بينهم عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلون عن وزارة الاقتصاد، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل - أبوظبي، والتاكسي الوطني بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وشركة الشارقة لإدارة الأصول. كما شهد الحدث حضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص مثل كريم، ونوماد كابيتال، وهودين لوساطة التأمين، وبنك لويدز، ومركز الطاقة EST«Lab» من جامعة العلوم التطبيقية في تورينو.

خطى واثقة

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في كلمتها في افتتاح الحدث: «تمضي المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي بخطى واثقة لتصبح المحرك الرئيسي والقوة الدافعة التي تدعم الشركات الناشئة التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها، ويتطلب الأمر تنسيقاً دقيقاً مع المشاريع الابتكارية التي ندعمها، بما في ذلك تسهيل التواصل مع الشركاء المحتملين، وتوفير الوصول إلى آليات التمويل المناسبة، أو الدعوة إلى تغيير الآليات والأطر المعتمدة».

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