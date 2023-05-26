«التواجد البلدي» ينظم مبادرة لكبار المواطنين والمقيمين بعنوان «لوِّن حياتك»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد، مبادرة لكبار المواطنين والمقيمين تحت عنوان «لوِّن حياتك»، بالتعاون مع المجمع الثقافي في أبوظبي، بهدف تعزيز التواصل بين فئات المجتمع، ودعم العناصر الإبداعية والتعبيرية لدى هذه الشريحة الغالية، وتشجيعهم على صنع القرار وحرية اختيار الألوان التي تعبر عن النفس والنظرة إلى المستقبل وحب تغيير الذات إلى الأفضل.

تضمنت المبادرة، التي شارك فيها 25 من كبار المواطنين والمقيمين من سكان مدينة محمد بن زايد، جولة في المرسم الحر بالمجمع الثقافي للتعرف على الخدمات التي يقدمها المرسم لدعم الموهوبين والمحترفين، وكذلك جولة بالمعرض الفني الكرتوني القديم، والتي استعاد خلالها كبار المواطنين الذكريات القديمة الجميلة، واستمتعوا بتبادل الحديث حول الماضي ومحطاته التي ما زالت عالقة في الذاكرة ويقصونها على الأبناء والأحفاد.

كما تضمنت المبادرة تنظيم ورشة عمل فنية لتعزيز واستكشاف العناصر الإبداعية والتعبيرية لدى كبار المواطنين والمقيمين المشاركين في المبادرة، والذين أتيحت لهم الفرصة لممارسة فنون الرسم ودمج الألوان للخروج برسوم تعبر عن شخصياتهم وقدراتهم الإبداعية.

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