شخبوط بن نهيان يودّع سفيري أنغولا ورواندا

المصدر: أبوظبي- وام

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ودّع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ألبينو مالونجو، سفير جمهورية أنغولا، وإيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا، بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى الإمارات، وأعرب معاليه عن عميق تقديره للدبلوماسيّيْن ولجهودهما المتفانية التي بذلاها لتطوير العلاقات بين بلديهما ودولة الإمارات.

وأثنى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على مالونجو، مشيداً بمساهماته الفاعلة في توثيق الروابط بين أنغولا ودولة الإمارات، كما عبّر عن تقديره لتفاني هاتيجيكا من أجل تطوير علاقات الصداقة بين رواندا ودولة الإمارات.

كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على أهمية الإسهامات الدبلوماسية التي أدّاها كلٌّ من مالونجو وهاتيجيكا، وأشاد بالتزامهما في تطوير سبل التعاون والتفاهم والعلاقات الشعبية بين أنغولا ورواندا ودولة الإمارات، ما أرسى قاعدة راسخة لتوطيد آفاق التعاون المستقبلي الواعد.

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