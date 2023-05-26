طرق دبي تعيد تدوير 60 ألف قطعة زي رسمي

المصدر: وام

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قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإعادة تدوير 60 ألف قطعة زي رسمي، ضمن النسخة الخامسة من مبادرة (كسوة خير) السنوية، التي نفذت في محطة مترو اتصالات من &e بمشاركة الطلاب وأصحاب الهمم، وبالتعاون مع17 جهة حكومية وخاصة، تبرعت بالزي الرسمي المستعمل لموظفيها.

وقالت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: "شارك الطلبة وأصحاب الهمم في النسخة الخامسة من مبادرة (كسوة خير)، بهدف دعم الأعمال الخيرية الخاصة من خلال تحديث الزي الرسمي لمفتشي المواقف وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة التابعة للهيئة، بالإضافة للزي الرسمي الفائض عن الحاجة لموظفي الكوادر الفنية في عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي وتوزيعهابعد التحديث وإعادة التدوير على المحتاجين خارج الدولة،كما بلغ عدد الملابس التي تم إعادة تدويرها 60 ألف قطعة من الملابس".

وأضافت المحرزي: "نجحت المبادرة في نسختها السابقة خلال عام 2022 بإعادة تدوير 35 ألفا و350 زيا رسميا، وبناء على النتائج السابقة التي حققتها المبادرة خططت الهيئة لرفع أعداد المشاركين والجهات من أجل الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، حيث تجسد المبادرة القيم المؤسسية للهيئة وذلك من خلال تعزيز التسامح والعمل الجماعي إلى جانب بذل الجهود المتواصلة في فتح أبواب المشاركة للجهات الحكومية والخاصة وفئات الشباب وطلبة المدارس وأصحاب الهمم والمتطوعين من مختلف إمارات الدولة. حيث يعمل المتطوعون على تجهيز قطع الملابس وقصها وتعديلها وإصلاحها، بالإضافة لكيها وتغليفها لتكون صالحة للاستخدام وإسعاد المستفيدين".

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