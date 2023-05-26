التليغراف: على بريطانيا التعلم من دبي كيفية الارتقاء بنظامها الصحي

المصدر: البيان

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نشرت صحيفة التليغراف البريطانية تقريراً يقارن بين النظام الصحي في إمارة دبي، والنظام الصحي في بريطانيا، مؤكّدة أنه حال رغبة المملكة المتحدة في القضاء على قوائم الانتظار، وجذب الأطباء والممرضين للعمل في بريطانيا، فيجب على الحكومة البريطانية اتباع النموذج الصحي في إمارة دبي.

تشير الصحيفة البريطانية إلى أن ميثاق إسعاد المتعاملين الصادر عن هيئة الصحة بدبي يتضمن حوالي 15 تعهدًا ، تغطي كل شيء بدءًا من الخدمة بابتسامة إلى التعامل مع بيانات المريض.

تقول كاتبة التقرير إيزابيل أواكشوت إن فكرة خدمة المواطنين في الوقت الذي يناسبهم هي فكرة تثير الحماسة، ومختلفة كليّة عن خدمات الصحة العامة في بريطانيا، مضيفة: "في دبي المزدهرة، الوقت هو المال، في الرعاية الصحية، الوقت هو الفرق بين الحياة والموت".

وتطرقت الكاتبة في تقريرها إلى أن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، قادت إلى بناء مدينة فائقة الحداثة، في الوقت ذاته كانت بريطانيا تطلق حاملة طائرات جديدة، موضّحة أن هذين الأمرين يشرحان السبب في نجاح النظام الصحي بالإمارة في الارتقاء بالخدمات والقضاء على قوائم الانتظار.

وأضافت الكاتبة: "فيما يتعلق بمعاملة المرضى- التي تعتبر إحدى المشاكل في نظام الصحة العام في بريطانيا فإن أي عيادة في دبي تتبنى هذا النمط في معاملة المرضى تخرج من العمل فوراً".

وتستطرد: "في الواقع فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، كلّف جميع مرافق الرعاية الصحية بتجاوز التوقعات" وهو ما يجسد التطور الفائق الذي شهدته الخدمات الصحية في الإمارة.

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