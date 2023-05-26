الإمارات واليابان توقعان اتفاقية تعاون في المجال العسكري

المصدر: وام

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وقع اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، اتفاقية تعاون بين حكومة الإمارات وحكومة اليابان، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر الوزارة بأبوظبي، إلى تنفيذ مشاريع بحث وتطوير وإنتاج مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري.

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