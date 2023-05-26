حمدان بن محمد: موكيش جاغتياني أحد أبرز شركاء قصص نجاح دبي العالمية

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، موكيش جاغتياني، مؤسس مجموعة لاندمارك.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «فقدت دبي اليوم واحداً من أبرز شركاء قصص نجاحها العالمية برحيل موكيش جاغتياني مؤسس مجموعة لاندمارك».

وأكد سموه أن دبي ستذكر بصمته الاقتصادية والإنسانية ومساهماته في كثير من المبادرات الخيرية التي امتدت لأكثر من 3 عقود في الإمارة، مضيفاً: «نتقدم بخالص العزاء لعائلته وفريق مجموعة لاندمارك».

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