"ديوا الرقمية" تفوز بجائزة الابتكار التقني الحكومي

المصدر: وام

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حصدت"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، جائزة الابتكار التقني الحكومي "GovTech 2023 "المتخصصة في تقدير الإنجازات التقنية للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وذلك عن فئة مسرّع المستقبل المبتكر والمستدام لهذا العام.

يأتي الفوز بالجائزة تكريماً للجهود التي تقوم بها "ديوا الرقمية" في دفع مسيرة الابتكار والاستدامة في قطاع التكنولوجيا.. حيث تسلم الجائزة المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وأعرب المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لـ"ديوا الرقمية" عن تقديره لتكريم المجموعة ومنحها هذه الجائزة المرموقة.. مشيرا إلى أن الفوز بجائزة الابتكار التقني الحكومي يدّل على الالتزام بقيادة الابتكار المستدام والمساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية ومستدامة.

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