انطلاق فعاليات مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة بدبي

المصدر: دبي: عماد عبد الحميد – تصوير: يماني العفاري

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انطلقت في دبي صباح اليوم فعاليات الدورة السنوية الثامنة عشرة لمؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة الذي يعد من أضخم الملتقيات في المنطقة للأطباء والمتخصصين في مجال الأنف والأذن والحنجرة وذلك بمشاركة 1200 طبيب متخصص من مختلف دول العالم في فندق "انتركونتننتال فستيفال سيتي".

وقال الدكتور معاذ الطرابيشي استشاري الأنف والأذن والخنجرة رئيس المؤتمر أهمية هذا الحدث العالمي الذي يستقطب أشهر الجراحين العرب والأجانب مشيرا إلى أن المؤتمر سيغطي هذا العام أحدث وآخر التطورات المتعلقة بالسمع وزراعة القوقعة وإعادة التأهيل للمرضى الذين يعانون من مشاكل في السمع والالتهابات المزمنة في الجيوب الأنفية والشخير وانقطاع التنفس إضافة إلى مشاكل عدم الاتزان.

وذكر أن المشاركين في المؤتمر سيعرضون أحدث تحاربهم وأبحاثهم وأنجع الطرق في التعامل مع مشاكل الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات انقطاع التنفس أثناء النوم لضمان تلقي المرضى أفضل رعاية ممكنة إضافة إلى أحدث الحلول للبالغين والأطفال الذين يعانون من أمراض في الأذن والرقبة والحنجرة وأمراض الغدة الدرقية

واشار الدكتور معاذ الطرابيشي إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر تنعدد من ورش العمل في عدة مجالات برعاية واشراف جراحيين عالميين لتدريب الأطباء على أفضل طرق العلاج مشيرا إلى أن أحدث التقنيات التي سيتم عرضها في المؤتمر تشمل التجهيزات المستخدمة في توسيع قناة "ستاشيوس" التي توصل الأذن للأنف عن طريق التدخلات الجراحية في هذه المنطقة إضافة إلى استخدام الروبوتات في مجال جراحة المجاري التنفسية لافتا إلى أن معظم عمليات الأنف والأذن والخنجرة تتم حاليا عن طريق المناظير على اعتبار أنها أسهل للمريض وتعطي نتائج أفضل من الطرق التقليدية القديمة

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