تعاون بين «كهرباء دبي» وسنغافورة في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور براين شيغار، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي- السنغافوري على رأس وفد رفيع المستوى من المجلس، وممثلين عن كبرى الشركات السنغافورية العاملة في مجال الطاقة، وذلك لبحث تبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة. وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

ناقش معالي الطاير والدكتور شيغار، خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لا سيما في مجال التقنيات المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة والشبكات الذكية والمياه، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.

واستعرض معالي الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تنفذها الهيئة في مجال استشراف وصناعة مستقبل الطاقة، من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، حيث تواصل الهيئة مساعيها وجهودها الحثيثة، لتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، موضحاً أن الهيئة لديها مشاريع استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي.

وأشار معالي الطاير إلى أن إمارة دبي تولي أهمية كبرى للاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

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