«دبي للإعلام» و«سيمنس» تتعاونان بمجال تعزيز بيئة الأعمال

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة دبي للإعلام، بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة، ورشة عمل بعنوان «النزاهة وتعزيز الأعمال» في مقر مبنى النشر، حضرها سالم باليوحة، المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي، وهند باقر، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة، وعبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، وعبدالله المنصوري، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي، وعدد من مسؤولي وموظفي المؤسسة، حيث استعرضت الورشة في البداية صورة عامة عن أنشطة الشركة التي تزاولها في أكثر من 90 دولة، لا سيما التي تخص الاستدامة والتوسع في الشرق الأوسط، كما ألقت الضوء على عناصر برنامج الامتثال داخل الشركة وكيف تمارس أنشطتها بالتوافق مع كل القوانين والأنظمة عالمياً.

وهدفت الورشة إلى تقديم الدعم للمشاريع وتعزيز اتباع الأخلاقيات المهنية والقانونية في مجال الأعمال، ودعم برامج تعليمية وتدريبية، والمساهمة في تعزيز المناخ السليم للاستثمار، بما يرفع معدلات التنمية في الدولة، وبما يواكب توجهاتها خلال الخمسين عاماً المقبلة، والتطورات الاقتصادية التي تشهدها، إضافة إلى دعم الجهود الجماعية القائمة على مكافحة الفساد، من خلال التعاون المشترك بين الشركات والمؤسسات وإنشاء أسواق نظيفة وضمان منافسة عادلة.

فهم الاحتياجات

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار بحث التقدم المحرز في مجال تعزيز النزاهة وتعزيز الاقتصاد، بغية تطوير فهم الاحتياجات المتعلقة بذلك وتداعياتها على الجهود ذات الصلة، ومن ثم المساهمة في تعزيز بيئة الأعمال وتدعيم استقرار العمل الإعلامي وازدهاره، حيث أكدت الورشة التي قدمها كل من نديم أنور، مدير قسم الامتثال، وإيان باكهام، مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد الموجي، المدير الإقليمي للإدارة القانونية في شركة «سيمنس للطاقة» الشرق الأوسط، خطورة الفساد وأهمية محاربته بما يدعم ويخلق جواً من المنافسة الصحية والنزيهة، ويعزز التنمية الاقتصادية، كما شددت على ضرورة منع المنافسة الاحتكارية وانعكاسها على المستهلك من حيث الجودة والسعر، وتوضيح عواقب مخالفة المنافسة على الأشخاص والشركات، وتضارب المصالح.

حوار نقاشي

وتبنت الورشة حواراً نقاشياً بنّاءً بين المشاركين حول برنامج الامتثال وتأثيره على المجتمعات من منظور المشاركين، ومن منظور تجربة شركة «سيمنس للطاقة» العالمية في هذا المجال، ودل الحوار على وعي كبير بأهمية الموضوعات المطروحة، حيث تبادل المشاركون الأفكار حول الممارسات الجيدة والحلول المتاحة لتحقيق النزاهة بناءً على الدراسات التحليلية بشأن مناخ الأعمال، ورفع مستوى الوعي المؤسسي وتشجيع الحوارات البنّاءة في هذا المجال بين القطاعات الحكومية والخاصة، وبذل جهود لبناء ثقة المتعاملين فيها.

وفي ختام الورشة ناقشت المؤسسة والشركة سبل التعاون البنّاء في مجال دعم وتنمية الاستثمار، الذي يشكل القوة الدافعة لاقتصاد الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز