مكتوم بن محمد: الشراكات التكنولوجية ترسّخ دبي شريكاً فاعلاً في دفع مسيرة التطوير العالمية

المصدر: دبي- البيان

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أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حرص دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع أهم وأبرز صناع ومطوري التكنولوجيا في العالم، إذ تمثل تلك الشراكات ركيزة أساسية، تدعم مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة في الإمارة، وتسهم في تسريع وتيرتها، وبما يرسّخ مكانة دبي وجهةً رائدةً وشريكاً فاعلاً في دفع مسيرة التطوير التكنولوجي العالمية، بما توفره من بيئة داعمة تمكّن صُناع التكنولوجيا ومطوريها من التوسع في أعمالهم، والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وأوضح سموّه أن التحوّل إلى البيئة الرقمية أولوية هدفها خدمة المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة، وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، بما يدعم تطلعات دبي وأهدافها الاستراتيجية، والتي تسعى من خلالها لتكون من أهم المدن الاقتصادية في العالم، خلال السنوات العشر المقبلة.

حلول رقمية

واستقبل سموه أمس، تشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيكونيكس» العالمية، الرائدة في الحلول الرقمية ومراكز البيانات، وذلك بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي حيث تم استعراض علاقات التعاون بين دبي و«إيكونيكس» وآفاق تعزيزها، في ضوء ما تتيحه دبي من فرص تدعمها أطر تشريعية وتنظيمية متطورة ومرنة، وذلك مع امتلاك الشركة واحداً من أكبر مراكز البيانات التابعة لها في مدينة دبي للإنتاج، والمقام على مساحة تقارب 41 ألف قدم مربعة.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر» التقيت بتشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيكونيكس»، وناقشنا مشاريع الشركة وما توفره لها دبي من فرص واعدة للنمو في المجالات الرقمية. التحوّل الرقمي أولوية هدفها سعادة المجتمع وخدمته وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، وشراكاتنا مع مطوري التكنولوجيا في العالم تمكّن صُنّاع التكنولوجيا من التوسع في أعمالهم بما يرسخ مكانة دبي وجهةً رائدةً في حاضر ومستقبل التكنولوجيا عالمياً.

علاقات نموذجية

وأعرب تشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيكونيكس»، عن تقديره لنهج دبي التطويري القائم على تبنّي حلول المستقبل، وتسخير التكنولوجيا والاستفادة مما تتيحه من إمكانات داعمة للتنمية الشاملة، مؤكداً اعتزازه بعلاقات التعاون النموذجية، التي طالما جمعت بين الجانبين، وتطلعات الشركة للارتقاء بهذا التعاون، في ضوء مواصلة دبي تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، والتي كانت سبّاقة في إرساء قواعدها منذ سنوات بعيدة.

وأوضح أن مركز البيانات «دبي DX1»، التابع للشركة في دبي، يقدم خدماته إلى مجموعة كبيرة من العملاء في دولة الإمارات، وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الموقع الجغرافي المتميز لدبي، يعد ميزة كبيرة تدعم قدرة المركز على تقديم خدماته إلى مجموعة من الأسواق الحيوية في المنطقة.

حضر اللقاء معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ومالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير.

بنى رقمية

وتُعد «إيكونيكس»، والتي تأسست في وادي السيليكون في الولايات المتحدة عام 1998، من أبرز الشركات العالمية في البنى التحتية الرقمية، وتقدم خدماتها إلى العديد من القطاعات الحيوية، ومنها: القطاع الحكومي والمالي، والصناعي، والصحي، وقطاع التجزئة، والتعليم والنقل، وغيرها، وذلك من خلال شبكتها العالمية الممتدة في 37 دولة، والتي تضم 198 مركزاً للبيانات، إضافة 50 مركزاً إضافياً يتم إنشاؤها حالياً.

وسجلت عائدات الشركة 2022، حوالي 7.263 مليارات دولار، فيما بلغت العائدات 2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023.

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