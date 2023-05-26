«الاتحادية للشباب» تدعو المبدعين للتسجيل في قائمة صنّاع المحتوى

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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دعت المؤسسة الاتحادية للشباب المبدعين في مجال صناعة المحتوى الهادف، والمؤثرين إيجابياً في المجتمع، للتسجيل في قائمة صناع المحتوى الإماراتيين الشباب، وذلك بهدف توفير فرصة لدعمهم، حيث سيتم نشر هذه القائمة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعميمها على المؤسسات الحكومية والخاصة، للتعرف على محتواهم، ومن ثم التعاقد معهم.

وخصصت المؤسسة رابطاً، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة النموذج المرفق، والذي يتضمن كل البيانات المطلوبة، حيث تشمل نبذة تعريفية عن الشاب المتقدم للاشتراك في القائمة، والمحتوى المقدم ومجالاته، بالإضافة إلى بعض البيانات الشخصية، مع إقرار بموافقة الشاب بأنه لا مانع لديه بنشر بياناته في المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة على دعم وتطوير قدرات، وكفاءات الشباب الموهوب، من خلال برامج مستمرة.

وتأتي هذه القائمة ضمن مبادرة علامة «بمجهود الشباب»، التي تعد إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، لتوظيف مهاراتهم ومواهبهم في العمل على مختلف المشاريع الوطنية، والمشاركة الجماعية على الإنجاز لخدمة كل القطاعات، فيما يتطلب الحصول على العلامة تنفيذ الشباب لعدد من الخطوات على الموقع الإلكتروني، تتضمن تقديم الطلب لمنح العلامة، والتأكد من كل المستندات، ومن ثم عمل مراجعة نهائية للطلب، والرد على مقدمه، وصولاً إلى البدء بتنفيذه، وأخيراً الحصول على العلامة.

وتتعدد قوائم الموهوبين الشباب، التي أعلنت عنها المؤسسة، خلال الفترة الماضية، لتشمل قائمة المصورين، والمدربين، والمصممين، والمبرمجين، والكتّاب، حيث تجمع هذه القوائم الإماراتيين المبدعين في هذه المجالات، وبمختلف التخصصات، فيما تسعى المؤسسة الاتحادية للشباب إلى إبراز النموذج الإماراتي في تمكين الشباب.

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