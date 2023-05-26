الإمارات وألبانيا تعززان التعاون في العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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بحثت حكومتا دولة الإمارات، وجمهورية ألبانيا سبل تطوير التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، والمجالات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، ضمن سلسلة اجتماعات، عقدها الجانبان خلال زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى تيرانا، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

يأتي ذلك في إطار جهود حكومتي البلدين، لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 فبراير الماضي.

وضم وفد حكومة دولة الإمارات عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسليمان المزروعي سفير الإمارات لدى اليونان السفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا، ومنال بن سالم قائد فريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

والتقى الوفد ميلفا إيكونومي وزيرة دولة لمعايير الخدمة في جمهورية ألبانيا، وإليرا كوكونا نائبة الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء، حيث تم استعراض سبل تفعيل التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، وتحديد أولوياته ومحاوره، بالاستفادة من خبرات وتجارب دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي.

كما عقد الوفد لقاء مع ميرليندا كركناج مديرة الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات، تمت خلاله مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لتطوير وإدارة أنظمة المعلومات وتنمية مجتمع المعلومات في ألبانيا، فيما عقد الوفد اجتماعاً آخر مع فريق عمل المدرسة الألبانية للإدارة العامة.

توسيع التبادل

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة الإمارات حريصة على توسيع مجالات التبادل المعرفي، ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات والدول، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة، بالاستفادة من التجارب الاستثنائية لدولة الإمارات في التطوير الحكومي الهادف لخير المجتمعات.

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