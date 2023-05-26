أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تتعاون مع «مركز جنيف»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع «مركز جنيف للسياسة الأَمنية»، لتوطيد التعاون الثنائي في أعقاب النجاح اللافت لـ«مؤتمر عمليات التفاوض الدولي»، الذي أقيم للمرة الأولى في أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري.

وقع مذكرة التفاهم نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والسفير توماس جريمنجر، مدير مركز جنيف للسياسة الأمنية، بحضور ممثلي الجانبين، وعدد من كبار الشخصيات.

ويمثل هذا التعاون إطاراً لتضافر جهود الأكاديمية والمركز في إطلاق ودعم المبادرات والمشاريع الرامية لمشاركة المعرفة والخبرات والأبحاث، وبناء القدرات في مجال السياسة الأمنية.

وقال ملادينوف: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز جنيف للسياسة الأمنية، والمضي قدماً في توطيد أواصر تعاوننا، لإحداث نقلة نوعية في منظومة العلاقات الدولية والدبلوماسية، ونتطلع للعمل مع المركز وتبادل الأدوات المعرفية في ما بيننا، لإرساء معايير جديدة للتميز والابتكار في أبحاث وثقافة السياسة الأمنية، وتمكين جيل جديد من القادة في هذا المجال، كما ننظر بثقة حيال الآفاق الواعدة لشراكتنا، ودورها في تعزيز مساهمتنا بإعادة رسم ملامح المستقبل من منظور السياسات والدبلوماسية».

وتحدد مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون الثنائي، لا سيما التبادل المعرفي، ومشاركة المعلومات والدراسات والأوراق البحثية، ضمن نطاق خبرات كل من الجانبين.

كما تستهدف استكشاف آفاق التعاون والتنسيق على صعيد البرامج التدريبية، والاتصال والمبادرات والفعاليات، ودراسة إمكانية مشاركة الخبرات المؤسسية في مختلف المشاريع، فضلاً عن تنظيم اللقاءات والزيارات والجلسات النقاشية، التي تُعنى بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويشمل نطاق المذكرة بحث سبل تطوير التعاون الثنائي، وتوسيع مجالاته.

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