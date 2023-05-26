«إسلامية دبي» تكرم لجان «غراس الخير»

المصدر: دبي - البيان

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كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس الشركاء الاستراتيجيين والرعاة واللجان والفرق التنظيمية لبرنامج «غراس الخير» في دورته الثالثة 2023، بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، ومديري وموظفي الدائرة، وبعض مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة والطلبة وأولياء الأمور.

وبدأ حفل التكريم بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، من الطالب حامد جاسم الأميري، أحد أشبال برنامج غراس الخير، ثم عرض فيديو لتسليط الضوء على أنشطة وإنجازات البرنامج خلال الدورة الثالثة.

وألقى د. حمد الشيباني كلمة وجه فيها الشكر للطلبة وأولياء أمورهم والقائمين على برنامج غراس الخير، الذي أصبحت له بصمة واضحة في نفوس الطلبة وفي غرس الخير وتربية النشء ورعايتهم، لتمتد دروب الخير على أرض دولة الإمارات، أرض الخير والنماء والعطاء. وأوصى بالمضي قدماً باستمرار البرنامج واستمرار العطاء لنجني ثمرة هذه النجاحات وبناء جيل نعتز ونفخر به في المستقبل.

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