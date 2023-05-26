وحدة سكنية جديدة مساهمة وقفية من «إلينجتون»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة تسجيل مساهمة وقفية جديدة في مبادرة وقف المطورين العقاريين، قدمتها شركة «إلينجتون» للتطوير العقاري، بهدف دعم العمل الإنساني المستدام، وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وخصصت «إلينجتون» وحدة عقارية في منطقة هاملتون هاوس في البرشاء جنوب الرابعة، وقفاً خيرياً مستداماً، وسلمت الشركة الوحدة لأوقاف دبي، لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها وصرف عوائدها على دعم مختلف الأنشطة الخيرية كالتعليم، ومساندة الفئات غير القادرة على متابعة وعلاج المرضى المتعثرين، ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم.

وأشاد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بالمساهمة الخيرية لشركة «إلينجتون»، ورحب انضمامها للمبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين.

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