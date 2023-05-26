15 مليوناً إيرادات «دبي الخيرية» لمشاريعها الخارجية

المصدر: (دبي - رامي عايش)

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أعلنت جمعية دبي الخيرية، أمس، حصيلة إيرادات مشاريعها الخارجية، خلال حملتها الرمضانية الماضية «يدوم الخير»، مشيرة إلى تلقيها تبرعات بإجمالي 15 مليون درهم، لصرفها في مشاريع خيرية وتنموية مستدامة، بلغ عددها 4413 مشروعاً.

وشملت قائمة المشاريع المستهدفة، خلال الحملة، بناء المساجد والمدارس ودور الأيتام والمستوصفات الطبية ومساكن الفقراء ومراكز تحفيظ القرآن، عطفاً على حفر آبار المياه، و«سقيا الماء»، ومشاريع الرعاية الصحية، والوقف الخيري، والأسر المنتجة ودعم التعليم وأخرى عامة.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية: إن دبي الخيرية تنفذ العديد من المشاريع الخيرية والتنموية المستدامة، التي تعكس عطاء وسخاء دولة الإمارات قيادة وشعباً، ومد يد العون والمساندة إلى الشعوب.

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