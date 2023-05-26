محمد بن زايد يدعو رئيسة المجر لحضور «COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى كاتالين نوفاك، رئيسة المجر، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي، في شهر نوفمبر المقبل.

سلّم الدعوة سعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، إلى كريشتوف ألتوش، المستشار الدبلوماسي للرئيسة.

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