الإمارات الأولى عربياً بالاستثمار في القارة السمراء

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والقارة السمراء، طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس الأرقام التطور الكبير في العلاقات مع العديد من الدول الأفريقية، حيث تعد الإمارات الأولى عربياً في حجم الاستثمار بالقارة السمراء.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والدول الأفريقية، نحو 1.4 مليار درهم خلال 10 سنوات، بنمو 126 % من 2013 وحتى 2022.وتجاوزت التجارة الخارجية بين الإمارات والدول الأفريقية 297 مليون درهم العام الماضي، بزيادة 14 % عن 2021، الذي بلغت فيه ما يقرب من 262 مليوناً.

وتعتبر مصر والسودان وجنوب أفريقيا ومالي وغانا، أهم 5 دول أفريقية بالنسبة للدولة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والدول الخمس نحو 111 مليون درهم خلال 2022.

واستوردت الإمارات ذهب خام من الدول الأفريقية بنحو 127 مليون درهم، وألماس بنحو 26 مليوناً ، ونحاس خام بنحو 11 مليوناً خلال العام الماضي، كما صدرت وأعادت تصدير زيوت معدنية وأجهزة اتصالات وسيارات إلى الدول الأفريقية، بنحو 32 مليون درهم خلال 2022.

وتتمتع أفريقيا بثروات طبيعية هائلة غير مستغلة، بينما تعاني كثير من الدول الأفريقية تحديات اقتصادية كبيرة، وتقدمت الإمارات بخطوات واسعة، ونجحت في تطوير العلاقات مع كثير من الدول الأفريقية، وساهمت في تنمية اقتصاداتها، من خلال شراكات واتفاقيات اقتصادية تحقق الأهداف المشتركة للجانبين.

واستفادت الإمارات من مميزاتها الخاصة، حيث تتمتع بقدرات استثمارية، وموقع جغرافي استراتيجي، لتشكل ممراً للصادرات والواردات الأفريقية من وإلى مختلف دول العالم، خاصة للقارة الآسيوية، ونجحت الدولة في خلق شراكات قوية مع كثير من الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، ومنها النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجدد.

بعد استراتيجي

وأكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الدولة الأولى عربياً في حجم الاستثمار في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات تستحوذ على 88 % من الاستثمارات الخليجية في القارة السمراء.

وأكد في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن أفريقيا تمثل البعد الاستراتيجي لدولة الإمارات والقارة السمراء، من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة، حيث يناهز حجم سوقها 1.3 مليار نسمة.

وأضاف: تربطنا معاهدات واتفاقيات شراكة اقتصادية مع معظم دول القارة الأفريقية. وأن الإمارات انطلقت إلى الاستثمار في أفريقيا منذ أكثر من 25 عاماً . وأضاف جمال الجروان أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، يقوم بدور مهم في مد جسور التعاون مع نظرائه وشركائه في مختلف الدول الأفريقية، ويتم تفعيل شراكات جديدة تربط بين الاحتياجات المطلوبة، والفرص المتاحة ونقاط القوة الكامنة في الأسواق الأفريقية.

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