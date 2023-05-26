استمرار السلام في أفريقيا رهن الدور القيادي للاتحاد

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات أن استتباب هيكل السلم والأمن الدوليين في قارة أفريقيا، رهن استمرار الدور القيادي للاتحاد الأفريقي في التصدي للنزاعات الناشئة في دول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال بيان لوفـد الإمارات في مجلس الأمن، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، بشأن البند المعنون «السلام والأمن في أفريقيا: الموارد القابلة للتنبؤ المستدامة والمرنة». نشرته بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني، بالتزامن مع «يوم أفريقيا»، ومرور 60 عاماً على تأسيس الاتحاد الأفريقي.

وقالت الحفيتي: «ثَبُتَ خلال العقدين الماضيين أن هيكل السلم والأمن الدوليين، اعتمد باستمرار على الدور القيادي للاتحاد الأفريقي في التصدي للنزاعات الناشئة في القارة الأفريقية، سواء في بوروندي أو مالي أو الصومال». وأعربت الحفيتي خلال كلمتها، عن تقدير دولة الإمارات لجهود الدول الأفريقية في دعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأضافت: «ترحب دولة الإمارات بتقرير الأمين العام حول هذه المسألة المهمة، الذي يعرض رؤيته بشأن جيل جديد من عمليات السلام وعمليات مكافحة الجماعات الإرهابية التي تقودها القوى الإقليمية، بحيث يتوفر لها تمويل مضمون ومستدام، يوضح الخطوات التي يجب اتخاذها، لضمان التمويل اللازم، القابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي».

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