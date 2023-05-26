الإمارات تؤكد موقفها الثابت في دعم شعوب القرن الأفريقي

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

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دعت دولة الإمارات خلال الحدث رفيع المستوى بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي، إلى دعم الخطوات الجريئة باتجاه المنطقة، واستراتيجيات المناخ التي تعالج المسائل الأمنية والإنسانية والتنموية، مع التركيز على بناء مجتمعات قوية وقادرة على الصمود. وفي تغريدة نشرتها البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة على «تويتر»، أمس، أكدت الدولة موقفها الثابت في دعم شعوب القرن الأفريقي، من خلال تقديم مساعدات للمنطقة بقيمة 1.6 مليار دولار، على مدى 5 سنوات، ومنح برامج الأمم المتحدة الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا، 85 مليون دولار، وتخصيص 20 مليون دولار لدعم البرامج الإنسانية، وبرامج تحقيق الاستقرار في الصومال، وإنشاء جسر جوي إنساني، يحمل عشرات الأطنان من الإمدادات للتخفيف من آثار الجفاف في الصومال هذا العام.

في الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات بقيمة 2.4 مليار دولار، خلال مؤتمر برعاية الأمم المتحدة، للمساعدة في تمويل عمليات الإغاثة لمساعدة نحو 32 مليون شخص في أنحاء دول القرن الأفريقي.

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