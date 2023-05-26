30 أكتوبر آخر مهلة للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات

المصدر: أبوظبي - وام

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دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في الدولة للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات خلال الفترة المعتمدة للتسجيل، التي تنتهي 30 أكتوبر المقبل، وسيكون البدء بتطبيق الغرامات اعتباراً من 31 أكتوبر.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات يعد من أحدث المشاريع الجمركية التي تهدف إلى دعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة وتيسير حركة التجارة ورفع مستوى أمن وسلامة الطرق من خلال مراقبة حركة الشاحنات والشحنات في الدولة من منفذ الدخول الأول وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة من خلال أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة.

تعزيز الرقابة

ويأتي تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في إطار خطة الهيئة لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على حركة الشاحنات والشحنات وضمان وصولها بأمان في الوقت المحدد، ورصد المخالفات والتجاوزات التي يمكن حدوثها، والتي تشمل: شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة. وأضاف الخييلي أن الهيئة حرصت على التيسير على ملاك وسائل نقل البضائع المسجلة في الدولة من خلال منحهم مدة لتوفيق أوضاعهم والتسجيل، على أن تنتهي المدة 30 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تطبيق الغرامات المالية الإدارية على المتخلفين عن التسجيل خلال الفترة المقررة وفقاً للوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بمقدار ألف درهم عن الشهر الأول، ومئة درهم عن كل شهر يليه بحد أقصى 5 آلاف درهم.

طريقة التسجيل

ويتم التسجيل في النظام من قبل الفئات المستهدفة عن طريق قيام صاحب الرخصة أو من يمثله قانوناً بتقديم طلب التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني https://register.entsts.ae، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل (ترخيص المركبة، نشاط الشركة، رقم لوحة الشاحنة، وغيرها)، ويعقب ذلك تحديد موعد لصاحب الطلب لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، حيث تقوم الشركة المختصة بتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، ما يعني دخولها في النظام وخضوعها لمنظومة التتبع والمراقبة المعتمدة في الدولة.

وتتضمن قائمة الفئات المعنية بالتسجيل في النظام أصحاب وسائل نقل البضائع من شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وأية شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

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