«صحة أبوظبي» تدرب 500 طبيب لتمكين الكوادر الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل دائرة الصحة- أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، تمكين الكوادر الصحية والاستثمار في رأس المال البشري في القطاع، من خلال تقديم سلسلة من الدورات والورش التدريبية، ضمن برنامج تطوير مهارات العاملين الصحيين في أبوظبي، وذلك ضمن ثلاث أولويات استراتيجية حددتها الدائرة، وتشمل الرعاية الصحية الأولية، وطب الجينوم، والصحة النفسية.

يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

مشاركة

ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 500 طبيب من جميع منشآت الرعاية الصحية في الإمارة، حيث يقدم المحاضرات والدورات التدريبية نخبة من المختصين في المجالات.

وتستهدف الدورات التدريبية أطباء الأسرة والممارسين العامين المرخصين في الإمارة العاملين في المنشآت الصحية الخاصة والعامة، وتغطي البرامج التدريبية 12 موضوعاً، تتوزع بين الأولويات الاستراتيجية الثلاث.

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة- أبوظبي: إن دائرة الصحة- أبوظبي تؤكد التزامها بتعزيز إمكانات الكفاءات الصحية في الإمارة، حيث حرصت على توفير فرص تدريبية تواكب الأولويات الاستراتيجية الراهنة لدى الدائرة، بما يسهم في تقديم خدمات رعاية صحية، تتميز بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وتوفيرها لكل أفراد المجتمع في الإمارة والقادمين إليها من الخارج لأغراض العلاج، وبالتالي رفد الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي في مقدمة وجهات الرعاية الصحية الرائدة على مستوى العالم.

وتفصيلاً يغطي البرنامج التدريبي للرعاية الصحية الأولية أربعة موضوعات رئيسية، تشمل إدارة الأمراض المزمنة كالسكري، أمراض القلب، الأورام، وأمراض الجهاز التنفسي، ويشمل برنامج الصحة النفسية التدريبي ستة موضوعات رئيسية، تضم اضطرابات المزاج والذهان، اضطرابات القلق، الطب النفسي للشيخوخة، اضطراب معاقرة الأدوية، الاكتئاب، والطب النفسي للمراهقين والأطفال.

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