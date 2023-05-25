الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب جنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:16، والمد الثاني عند الساعة 04:27، والجزر الأول عند الساعة 11:23، والجزر الثاني عند الساعة 22:26.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37، والمد الثاني عند الساعة 01:22، والجزر الأول عند الساعة 20:49، والجزر الثاني عند الساعة 08:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 28 75 15

دبي 41 28 90 20

الشارقة 42 26 90 20

عجمان 39 28 90 35

أم القيوين 41 27 90 25

رأس الخيمة 43 25 75 15

الفجيرة 36 28 35 10

العـين 43 28 50 10

ليوا 45 27 55 10

الرويس 42 27 80 15

السلع 43 24 75 15

دلـمـا 39 29 80 40

طنب الكبرى 38 28 80 40

طنب الصغرى 38 28 80 40

أبو موسى 38 28 80 40.

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