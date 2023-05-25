محمد بن راشد: التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 .. وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم.

كما اعتمد سموه رفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025.

وأشار سموه إلى أن أول خطة حضرية في دبي أطلقت عام 1960م.. موضحاً سموه إن التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية.. وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً.

وأكد سموه أن المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة، وستدعم الأجندة الاقتصادية والسياحية للعقد القادم.. واختتم سموه كلامه أن دبي ستبقى تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين.

ونشر سموه تدوينة في حسابه الرسمي في تويتر: " اعتمدنا ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 . . وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم... ورفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025.

أطلقنا أول خطة حضرية في دبي في عام 1960م . . التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية . . وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً . .

المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة .. وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد القادم . . وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين.".

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