محمد بن راشد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا لمستقبل مشرق للجميع

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للجميع، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ "يوم أفريقيا".

ونشره سموه تدوينة في حسابة الرسمي في تويتر قائلاً: "بمناسبة #يوم_أفريقيا، نشارك أشقاءنا في القارة الأفريقية الاحتفال بوحدتهم وتاريخهم العريق وثقافتهم الثرية، ونؤكد على حرصنا على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للجميع. أطيب التمنيات لجميع المحتفلين بهذه المناسبة في أفريقيا وكافة أنحاء العالم".

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