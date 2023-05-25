«طرق دبي» تتيح تحميل رخصة القيادة من خلال تطبيقها الذكي

المصدر: دبي- البيان

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لا داعي للقلق بعد اليوم من نسيان رخصة القيادة في مكان ما، حيث أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى قائمة تطبيقاتها الذكية في محفظة آبل رخصة القيادة الإلكترونية، والتي يمكن للمتعاملين تحميلها من خلال خاصية ملفاتي في تطبيق الهيئة لمستخدمي هواتف الأيفون.

ونشرت الهيئة في تغريدة لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»: لا داعي أن تقلق إذا نسيت رخصة القيادة الخاصة بك بعد الآن، يمكنك إضافتها إلى «محفظة آبل» من خلال خاصية «رخصتي» في قائمة «ملفاتي» في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخدمة متاحة لمستخدمي هواتف الأيفون (iOS).

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