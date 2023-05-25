جلسة اجتماعية في رأس الخيمة تستعرض الإتيكيت وسنع المجالس الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، المجلس الاجتماعي «الإتيكيت وسنع المجالس الإماراتية»، قدمه الدكتور سعيد عبيد بالليث الطنيجي، مستشار أسري وتربوي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية اللغة العربية، وأدار المجلس الإعلامي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، واستضاف المجلس العميد المهندس علي محمد علي بن صالح، بمجلسه في منطقة شعم برأس الخيمة.

وتحدث الدكتور سعيد عبيد بالليث الطنيجي عن مفهوم الإتيكيت، وأهميته في بناء مجتمع متميز بتطبيق قيم الأخلاق والاحترام واللياقة السلوكية في المجالس الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، والطرق الأمثل لتحسين العلاقات الاجتماعية بين كل الأفراد بمختلف أعمارهم.

وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً من أفراد المجتمع بمختلف فئاته، حيث أبدى الحضور انطباعات إيجابية لتقديم تلك النوعية من المجالس المجتمعية، وأثنى المشاركون على أهمية هذه المجالس، والمبادرات في ترسيخ القيم والأعراف الإماراتية المتوارثة.

وأكد العميد المهندس علي محمد علي بن صالح أهمية تعزيز الإتيكيت، وسنع المجالس الإماراتية كجزء من الهوية والتراث الثقافي للإمارات.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، قيم الإتيكيت والسلوك المجتمعي، وأهمية حفظ التراث والقواعد، التي تحكم التصرفات في المجالس وضيافة الزوار.

وكشف محمد أبو العزم، مدير وحدة الإعلام والاتصال المؤسسي، أخصائي تطوير النظم والخدمات الذكية بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، عن إطلاق تطبيق الإتيكيت الاجتماعي، الذي يوفر دليل لقواعد الإتيكيت والسلوك ومعرفة قواعد وأصول التعامل.

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