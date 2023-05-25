42 مليون درهم مساعدات «بيت الخير» في 4 شهور

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير أمس عن إجمالي مساعدتها المقدمة للأسر المواطنة الأقل دخلاً والمسجلة في كشوفاتها، من بداية العام الحالي حتى نهاية أبريل، مشيرة إلى أن مجموع ما أنفقته فروعها الخمسة في الدولة بلغ 42 مليوناً و157 ألف درهم استفادت منها 12644 أسرة.

عطاء

وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام أن الأسر المواطنة الأقل دخلاً والمسجلة في «بيت الخير» تحظى بالنصيب الأكبر من عطاء الجمعية واهتمامها، حيث تشرف على دعمها ورعايتها من خلال خمسة أفرع موزعة على إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان بالإضافة إلى مدينة حتا.

وقال إن مشاريع الجمعية موجّهة لدعم الأسر المواطنة محدودة الدخل في المقام الأول، لتساعدها على إعالة أفرادها، وتحقيق استقرارها المعيشي والمجتمعي، مشيراً إلى أن هذه المساعدات توزّعت بين «نقدية شهرية» بإجمالي 15 مليوناً ونصف المليون درهم، دعماً لقرابة 4 آلاف أسرة، ودعماً لأسر الأيتام المسجلين في أفرع الجمعية الخمسة بإجمالي 3 ملايين و260 ألف درهم استفادت منها 431 أسرة.

دعم

وأضاف:«تلقت 5547 أسرة مواطنة دعماً غذائياً بلغ ذروته في شهر رمضان، بقيمة 6 ملايين و 408 آلاف درهم بما في ذلك المير وزكاة الفطر، وإضافة إلى ما تلقته الأسر المواطنة من دعم نقدي وغذائي، تم تلبية الاحتياجات الطارئة والملحة للعديد من الأسر والحالات المحتاجة، ليبلغ عدد إجمالي المساعدات الطارئة التي قدمتها أفرع الجمعية قرابة 17 مليون درهم، استفادت منها 2613 أسرة وحالة». وأكد نائب المدير العام أن فروع «بيت الخير» تحظى باهتمام ودعم مجلس الإدارة، للوصول إلى الأسر الأكثر حاجة وتقديم الدعم اللازم لها، ولديها نخبة من الباحثات الاجتماعيات، المدربات وذوات الخبرة بواقع المجتمع الإماراتي، لتقدير أوضاع الأسر المستحقة ومدى حاجتها للدعم الشهري أو الطارئ.

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