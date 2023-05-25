«الإمارات الخيرية» برأس الخيمة تطلق 3 برامج لإسعاد الأسر المتعففة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

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كشف عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، عن إطلاق حملة عيد الأضحى المبارك من خلال طرح برامجها انطلاقاً من قيم التراحم والعطاء التي يتمتع بها الشعب الإماراتي بين أفراد المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود ومساعدتهم بالتخفيف عنهم أعباء الحياة، مشيراً إلى حرص الجمعية على إطلاق 3 برامج ضمن المشاريع الإنسانية والخيرية تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تم إطلاق برنامج حج البدل باستهداف 500 حاج والعدد قابل للزيادة بحسب تبرع الحالات للبرنامج، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: حرصت الجمعية على شراء 500 رأس ماشية قبل فترة زمنية من حلول عيد الأضحى وذلك بعد عمليات التدقيق على جودة الأضاحي المتوفرة بالأسواق الإماراتية، والتي تم تسكينها في إحدى المزارع لإطعامها والعناية بها بيطرياً من خلال المختصين لضمان جودة لحومها بعد عمليات الذبح في مقاصب بلدية رأس الخيمة، لافتاً إلى أن الجمعية تواصل الحفاظ على النهج الإماراتي في تعميم الخير من خلال ذبح الأضاحي خارج الدولة بالتعاون مع سفارات دولة الإمارات، حيث تم تخصيص 1500 أضحية. وأشار إلى أن الحملة تستهدف إعلاء مكانة العمل الخيري، وجعل شعيرة الأضحية جزءاً لا يتجزأ من عملها الإنساني، كما توفر الجمعية على المضحين والمحسنين توصيل أضاحيهم لمستحقيها.

كسوة العيد

وأوضح الطنيجي: تشمل حملة عيد الأضحى برنامج كسوة العيد، والتي أطلقتها الجمعية تحت شعار «وليالٍ عشر» والتي تستهدف إسعاد الأسر المتعففة والأيتام من خلال التبرع بمبلغ 100 درهم يتم صرفها يومياً بواقع 10 دراهم على المشاريع الإنسانية والخيرية والتي تشمل رعاية الأيتام وبناء المساجد والتعليم وغيرها من البرامج التي تديرها الجمعية. وناشدت الجمعية أصحاب الأيادي البيضاء والمتبرعين المبادرة إلى تقديم مساعداتهم وتبرعاتهم للحملة على غرار ما دأبت عليه خلال الأعوام الطويلة الماضية ساعية إلى خدمة المستحقين من الأسر المتعففة والمحتاجين وحمل العبء عنهم بأفضل طريقة ممكنة، من خلال الرسائل النصية والخط الساخن وطرق التبرع الإلكتروني المختلفة.

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