خالد بن محمد بن زايد يختتم زيارته إلى ماليزيا

المصدر: كوالالمبور- وام

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اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، زيارة رسمية إلى ماليزيا استمرت 4 أيام.

وكان في وداع سموه السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، والأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية.

وكان سموه قد التقى خلال الزيارة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في العاصمة كوالالمبور، حيث تبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.. وقد منح الملك، سموه وسامين من الطراز الرفيع، تقديراً لدوره في ترسيخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا.

كما بحث سموه وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، وفد ضم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زار«معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء»، وذلك برفقة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، والأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية.

واطّلع سمو ولي عهد أبوظبي، خلال جولة تفقدية بالمعرض ضمن زيارة سموه الرسمية لماليزيا، على أجنحة عدد من شركات تكنولوجيا الملاحة والفضاء الماليزية المشاركة، إضافةً إلى جناح مجموعة إيدج الإماراتية.. وشاهد مجموعة من العروض الجوية من بينها عرض لفريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية.

وخلال زيارة سموّه للمعرض، وقّعت شركة «كاركال» إحدى شركات مجموعة إيدج اتفاقية مع شركة كيتيك آسيا الماليزية لتعزيز سُبل التعاون وتطوير آفاق الشراكة بينهما.

وخلال المعرض ، أعلنت كراكال، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس، عن توقيع اتفاقية مع Ketech Asia، الشركة المتطورة في مجال إنتاج الذخيرة، وتوفير حلول الأسلحة الخفيفة، من أجل إنتاج بندقية CAR 816، وإعادة بيعها في ماليزيا.

كما أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وإعادة تجهيز وتحويل السفن البحرية والتجارية، عن إطلاق طراد سريع بطول 92 متراً، صممته الشركة في دولة الإمارات.

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