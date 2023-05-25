«حمدان الطبية» تستأنف سلسلة ندوات الفائزين بجوائز الدورة الـ12

المصدر: (دبي - البيان)

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تستأنف جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية فعاليات سلسلة ندوات الفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة، وذلك من خلال ندوتها الافتراضية الثالثة التي ستعقد 27 مايو الجاري الساعة الـ12صباحاً بتوقيت الإمارات، وستتناول الندوة موضوع: العلاج المناعي للسرطان - ما الذي حققناه وما الذي يتعين تحقيقه.

ويقدمها الدكتور إيان هيكتور فريزر، أستاذ في كلية الطب - جامعة كوينزلاند، والرئيس التنفيذي ‏المؤسس ومدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية، ورئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند والفائز بجائزة حمدان العالمية الدورة الـ12.

وقال عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة: إن «الجائزة تعمل منذ إنشائها مع الأوساط الأكاديمية والصحية لخدمة قطاع الرعاية الصحية كمنظمة غير حكومية».

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