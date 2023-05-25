1200 طبيب في مؤتمر الأنف والأذن والحنجرة في دبي غداً

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف دبي، غداً، الدورة السنوية الثامنة عشرة لمؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة، الذي يعد من أضخم الملتقيات في المنطقة للأطباء والمتخصصين في مجال الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بمشاركة 1200 طبيب متخصص من مختلف دول العالم في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي.

وأكد الدكتور معاذ الطرابيشي استشاري الأنف والأذن والحنجرة رئيس المؤتمر أهمية هذا الحدث العالمي، الذي يستقطب أشهر الجراحين العرب والأجانب، مشيراً إلى أن المؤتمر سيغطي هذا العام أحدث وآخر التطورات المتعلقة بالسمع وزراعة القوقعة وإعادة التأهيل للمرضى، الذين يعانون من مشاكل في السمع والالتهابات المزمنة في الجيوب الأنفية والشخير وانقطاع التنفس، إضافة إلى مشاكل عدم الاتزان.

وذكر أن المشاركين في المؤتمر سيعرضون أحدث تحاربهم وأبحاثهم، وأنجع الطرق في التعامل مع مشاكل الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات انقطاع التنفس أثناء النوم، لضمان تلقي المرضى أفضل رعاية ممكنة، إضافة إلى أحدث الحلول للبالغين والأطفال، الذين يعانون من أمراض في الأذن والرقبة والحنجرة وأمراض الغدة الدرقية.

وقال: إن أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة دأبت منذ إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر على دعوة 30 من الطلاب المتدربين في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة من دول الشرق الأوسط.

ونوه بأنه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل في مجالات عدة، برعاية وإشراف جراحين عالميين، لتدريب الأطباء على أفضل طرق العلاج، مشيراً إلى أن أحدث التقنيات التي سيتم عرضها في المؤتمر تشمل التجهيزات المستخدمة في توسيع قناة «استاكيوس»، التي توصل الأذن للأنف عن طريق التدخلات الجراحية في هذه المنطقة، إضافة إلى استخدام الروبوتات في مجال جراحة المجاري التنفسية.

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